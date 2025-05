Fußgänger angefahren - Autofahrer in Psychiatrie eingewiesen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann, der mit seinem Wagen in Notzingen (Landkreis Esslingen) zwei Fußgänger angefahren hat, ist nun in die Psychiatrie eingewiesen worden. Das teilte die Polizei mit. Der 60 Jahre alte Autofahrer wurde demnach am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Unterbringungsbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er soll mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt haben.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 60-Jährige bereits am Mittwoch gegen 18.00 Uhr mit seinem Wagen zunächst rückwärts aus einer Hofeinfahrt gefahren. Beim Fahren nach vorn erfasste er demnach die beiden Männer, die auf einem Fußweg unterwegs waren, von hinten und touchierte mehrere geparkte Fahrzeuge. Die zwei 43 und 44 Jahre alten Fußgänger wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer sei dann aus seinem Auto ausgestiegen und habe zu Fuß weglaufen wollen. Zeugen hätten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Unfall absichtlich verursacht?

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer die beiden Fußgänger möglicherweise absichtlich angefahren haben könnte. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft erklärt. Den Ermittlungen zufolge waren die beiden Männer wohl Zufallsopfer. Zwischen dem Fahrer und den Fußgängern habe keinerlei Vorbeziehung bestanden, hieß es.

