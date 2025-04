Fußball als Sandwich: Heidenheim will Erfolg in Frankfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der abstiegsbedrohte 1. FC Heidenheim will im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt von der Zusatzbelastung der Hessen in der Fußball-Europa-League profitieren. »Wir müssen ein Sandwich-Spiel daraus machen«, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt vor der Partie des Tabellen-16. am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Frankfurter Stadion.

Zwischen den beiden Viertelfinal-Duellen der Eintracht gegen Tottenham Hotspur komme »das unappetitliche Heidenheim« in die Bankenmetropole, erklärte Schmidt. »Das wollen wir voller Überzeugung spielen und schauen, dass wir am Sonntag in Frankfurt etwas mitnehmen.«

Heidenheim dreimal auswärts ungeschlagen

Doch auch beim 1:1 des Champions-League-Anwärters am Donnerstag in London sah Schmidt eine stabile SGE mit viel Qualität. »Sie haben vor allem Tempo aus vielen Positionen heraus. Das müssen wir verteidigen können«, sagte der 51-Jährige. Eine kleine Schwäche habe das Team von Coach Dino Toppmöller aber bei Kopfballduellen und gefährlichen Hereingaben in den Strafraum. Das Rückspiel gegen Tottenham findet am kommenden Donnerstag statt.

Heidenheim reist mit einer Serie von drei Auswärtsspielen ohne Niederlage an, in denen die Mannschaft fünf Punkte holte. Allerdings verlor sie zuletzt zu Hause gegen Meister Bayer Leverkusen sehr unglücklich durch ein Gegentor in der Nachspielzeit. Dieser Nackenschlag sei aber abgehakt, meinte Schmidt.

Die starke Leistung in dieser Begegnung, aber auch das Verpassen einiger guter Torchancen müsse zwei Dinge zur Folge haben. »Dass wir so weitermachen, aber am Ende muss das Ergebnis stimmen.«

Dem FCH steht der angeschlagene Budu Siwsiwadse wohl ein weiteres Mal nicht zur Verfügung, erklärte Schmidt. Das gelte auch weiterhin für dessen Stürmer-Kollegen Mathias Honsak. Beide sollen jedoch im Saisonendspurt in den Kader zurückkehren.