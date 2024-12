Frustrierter Zocker löst Polizeieinsatz aus

Frustriert wegen eines Videospiels hat ein 15-Jähriger lautstark mit seinem Vater gestritten - und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild)

Ein frustrierter 15-jähriger Zocker hat in Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen nächtlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Jugendliche habe wegen einer Niederlage in einem Videospiel seine Zimmertür beschädigt und lautstark geschimpft, teilte die Polizei mit. Eine Nachbarin aus der darunterliegenden Wohnung habe aufgrund des Lärms die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, konnte das Rätsel aber schnell aufgeklärt werden: Der 15-Jährige und sein Vater waren in einen lauten, aber harmlosen Streit geraten.