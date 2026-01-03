Frostige Nächte und Schneeschauer im Südwesten erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Winterjacke, Handschuhe und Schal am Wochenende unbedingt anziehen - das Wetter zeigt sich von seiner ruppigen Seite mit frostigen Temperaturen und teils kräftigem Wind. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge verläuft der Samstag wechselnd bewölkt. Örtlich ziehen Schnee- oder Schneeregenschauer durch, vereinzelt könnten sogar kurze Gewitter auftreten. Demnach ist in Baden und bis zur Alb gebietsweise mit einem bis drei Zentimeter Neuschnee zu rechnen.

Die Temperaturen bleiben niedrig: In den Hochlagen des Berglands werden bis zu minus 5 Grad erwartet. Dazu weht mäßiger Südwestwind, der immer wieder stark böig auffrischt, bis hin zu Sturmböen auf den Gipfeln des Schwarzwaldes.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es wechselnd bis gering bewölkt, vereinzelt gibt es noch Schneeschauer. Bei Tiefstwerten zwischen minus 2 und minus 10 Grad kann es örtlich glatt werden. Vor allem im Bergland hält der kräftige Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen weiter an.

Der Sonntag bringt regionale Unterschiede: Im Norden bleibt es teils stärker bewölkt, während es nach Süden hin freundlicher wird. Am Hochrhein und am Bodensee könnte sich die Sonne sogar ganztägig zeigen, kalt bleibt es dennoch. In mittleren und höheren Lagen herrscht Dauerfrost bis minus 4 Grad, im Tiefland steigen die Temperaturen auf Werte um plus 2 Grad. Der Wind weht schwach aus Südwest mit vereinzelten Böen.

In der Nacht zum Montag klart der Himmel vielfach auf, gebietsweise bildet sich jedoch Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen sinken laut DWD noch einmal deutlich: Minus 5 bis minus 11 Grad werden verbreitet erwartet, im Bergland und in Oberschwaben sind sogar bis zu minus 15 Grad möglich.