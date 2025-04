Frontalzusammenstoß bei Ulm - Viertes Todesopfer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Ulm ist ein weiterer Mensch gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag in der Nacht auch ein 87-Jähriger seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Zuvor hatte der Südwestrundfunk berichtet.

Bei dem schweren Autounfall am späten Freitagabend waren zunächst drei Menschen getötet worden. Auf einer Straße zwischen Ulm und Neu-Ulm war ein junger Mann mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten und dort mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Den Angaben zufolge kam der 21-jährige Fahrer wohl auf der regennassen Straße ins Schleudern.

Durch die Wucht der Kollision landeten beide Fahrzeuge in einem Grünstreifen und blieben dort zerstört liegen. In dem entgegenkommenden Wagen saßen demnach drei Menschen aus dem Alb-Donau-Kreis. Für den jungen Fahrer, der mit seinem Wagen auf die Gegenspur geriet, sowie eine 77 Jahre alte Insassin des entgegenkommenden Autos kam jede Hilfe zu spät.

Die beiden starben noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Die 81 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde zunächst aus dem Fahrzeug geborgen, erlag aber kurze Zeit später in der Klinik ebenfalls ihren Verletzungen. Auch der nun gestorbene Mann saß in diesem Wagen.