Frontalzusammenstoß auf B462 - zwei Schwerverletzte

Die beiden Schwerverletzten wurden von einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 462 im Landkreis Freudenstadt sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, geriet eine 39-jährige Autofahrerin am Nachmittag bei Baiersbronn aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort sei sie mit dem Wagen eines 18-jährigen Fahrers kollidiert.

Beide wurden demnach in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, mussten von der Feuerwehr gerettet werden und wurden mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Der Beifahrer des jungen Mannes sowie die Kinder, die im Auto der Frau saßen, wurden den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Bundesstraße voll gesperrt.