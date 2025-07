Friedrichshafen holt Volleyball-Routinier Cacic zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

Volleyballer Vojin Cacic kehrt zum VfB Friedrichshafen zurück. Der frühere Kapitän der montenegrinischen Nationalmannschaft hat beim 13-maligen deutschen Meister einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben. Bereits von 2021 bis 2023 spielte der mittlerweile 35-Jährige für den Spitzenclub vom Bodensee. 2022 gewann er mit dem VfB den DVV-Pokal, im selben Jahr erlitt er aber auch einen Achillessehnenriss.

»Vojin ist ein Vorbild auf und neben dem Feld«, sagte Friedrichshafens Trainer Adam Swaczyna in einer Vereinsmitteilung. »Er ist jemand, der viele Emotionen mitbringt, gleichzeitig aber auch ein Ruhepol in schwierigen Momenten ist. Seine große Erfahrung wird uns in der kommenden Saison enorm helfen.«

Auch Familie ein Grund für Rückkehr

Es sei eine »sehr persönliche Entscheidung« gewesen, erklärte Cacic. »Meine Frau Andrea und ich haben inzwischen unseren Sohn Lazar – und ich möchte ihm zeigen, wo ich zwei unglaublich schöne Jahre verbracht habe. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich mit Friedrichshafen noch etwas erreichen will.«

Zuletzt spielte der Außenangreifer in Saudi-Arabien und der Ukraine. Mit seiner Verpflichtung sei die Kaderplanung abgeschlossen, teilte der VfB weiter mit.