Friedensbotschaft aus Blumen: Katholiken feiern Fronleichnam

Mit Blumenteppichen und Prozessionen haben am Donnerstag tausende Katholikinnen und Katholiken in Baden-Württemberg den Feiertag Fronleichnam begangen. In vielen Städten gab es Prozessionen, etwa in Rottenburg am Neckar, Sipplingen am Bodensee oder in Obermarchtal (Alb-Donau-Kreis). In Freiburg fand die Prozession erstmals wieder nach vierjähriger Corona-Pause statt, teilte die Erzdiözese mit. Dort wurde die Prozession auch live ins Internet übertragen, dazu begleitete eine Kamera-Drohne den Zug durch die Freiburger Altstadt aus der Luft. In Stuttgart war ein Gottesdienst im Innenhof des Alten Schlosses geplant.