Freistoß bringt die Entscheidung: Waldhof verliert in Essen

Die Auswärtsschwäche des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim dauert an. Die Kurpfälzer verloren bei Rot-Weiss Essen mit 0:1 (0:1) und blieben auch im achten Spiel in Folge auf fremden Platz ohne Dreier. Ein sehenswerter Freistoß von Ahmet Arslan entschied die Partie (24.). Das Foul, das zum ruhenden Ball führte, war aber strittig. Mit dem nächsten Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt fällt der Waldhof auf Platz 18 zurück.

SVW-Trainer Bernhard Trares setzte auf die Elf, die aus den vorherigen drei Spielen sieben Punkte geholt hatte. Die Gäste taten sich vor fast 16.500 Zuschauern zunächst schwer. Sie kamen erst nach dem Gegentor richtig in der Partie an und waren vor allem im zweiten Durchgang feldüberlegen. Klare Chancen gab es nicht, die beste vergab Felix Lohkemper. Diesen Schuss klärte Essens Torhüter Jakob Golz mit dem Fuß (29.).

Für den Waldhof steht am Mittwoch das nächste wichtige Spiel gegen den SV Sandhausen an (19 Uhr). Trares muss dann auf Adrian Fein und Arianit Ferati verzichten, die in Essen jeweils ihre fünfte Gelbe Karte sahen.