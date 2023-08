Aktuell Land

Freiburgs Günter erneut am Arm verletzt

Nationalmannschaftskandidat Christian Günter hat sich erneut am gerade erst gebrochenen Unterarm verletzt und muss damit einen Fehlstart in die Saison mit der Heim-EM 2024 verkraften. Der Kapitän des SC Freiburg habe sich den rechten Unterarm am Donnerstag im Training diesmal angebrochen und sei noch am Abend operiert worden, teilte der badische Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 30-Jährige falle »bis auf Weiteres« aus.