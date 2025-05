Freiburgs Fußballerinnen verpflichten Schweizerin Csillag

Aurélie Csillag verstärkt in der Saison 2ß25/26 das Frauen-Team des SC Freiburg.

Die Schweizer Nationalspielerin Aurélie Csillag verstärkt die Bundesliga-Fußballerinnen des SC Freiburg. Wie der Club mitteilte, wechselt die 22 Jahre alte Offensivspielerin aus ihrer Heimat vom FC Basel zum Tabellen-Fünften der vergangenen Saison. Über die Laufzeit des Vertrags gab es keine Informationen.

»Aurélie bringt ein gutes Tempo und viel Physis mit, was unserem Offensivspiel guttun und uns neue Möglichkeiten eröffnen wird. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns in Freiburg den Schritt in die Bundesliga macht«, sagt Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball, über die bislang achtfache Nationalspielerin aus der Alpenrepublik.