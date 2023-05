Aktuell Land

Freiburg investiert sechs Millionen Euro in Fundfabrik

Benutzte Fahrräder, Möbel, Elektrogeräte und Textilien: Freiburg investiert rund sechs Millionen Euro in den mehrstöckigen Neubau eines Gebrauchtwarenkaufhauses. Die sogenannte Fundfabrik unweit des Messegeländes soll im Herbst nächsten Jahres ihre Pforten öffnen, wie der Projektleiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF), Torsten Freese, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag am Rande der Nachhaltigkeitsmesse »Greenflair« sagte.