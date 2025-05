Freiburg in Kiel gefordert - VfB gegen Augsburg

Ritsu Doan und der SC Freiburg sind am Samstag in Kiel zu Gast.

Der SC Freiburg kann mit einem Sieg bei Holstein Kiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Rückkehr in den Europapokal fix machen. Sollten die Verfolger Borussia Dortmund und RB Leipzig im Laufe des Wochenendes patzen, ist für die Breisgauer am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga sogar schon der erstmalige Einzug in die Champions League drin.

Der 1. FC Heidenheim kämpft ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin um weitere Punkte für den Relegationsplatz und gegen den Abstieg. Der VfB Stuttgart will gegen den FC Augsburg am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) seine Heimmisere beenden und nach sechs Niederlagen am Stück im eigenen Stadion endlich wieder jubeln.