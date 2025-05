Freiburg holt Offensivtalent Irié - Suzuki im Anflug?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat wie erwartet das 19 Jahre alte Offensivtalent Cyriaque Irié verpflichtet. Der U20-Nationalspieler Burkina Fasos wechselt vom französischen Zweitligisten ESTAC Troyes zum badischen Europa-League-Starter. Der Transfer hatte sich zuletzt bereits angedeutet, Trainer Julian Schuster das Interesse der Freiburger an Irié auch schon öffentlich bestätigt. Zu Vertragsinhalten machte der SC keine Angaben. Als Ablösesumme stehen acht bis neun Millionen Euro im Raum.

Zudem arbeiten die Breisgauer offenbar an einer Verpflichtung des Japaners Yuito Suzuki. Sky und »Kicker« berichteten, dass der 23 Jahre alte Offensivmann sogar schon den Medizincheck in Freiburg absolviert habe. Suzuki steht noch bis 2027 beim dänischen Club Bröndby IF unter Vertrag.

Der SC hatte am letzten Bundesliga-Spieltag am Samstag mit 1:3 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt verloren und dadurch den möglichen ersten Champions-League-Einzug der Vereinsgeschichte verpasst. Sich innerhalb von vier Jahren zum dritten Mal für die Europa League zu qualifizieren, ist aber auch ein großer Erfolg für die Freiburger - vor allem für Schuster, der erst im vergangenen Sommer auf Clubikone Christian Streich gefolgt war.