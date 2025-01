Freiburg, Hoffenheim und Heidenheim legen wieder los

Trainer Julian Schuster und der SC Freiburg haben am Samstag Aufsteiger Holstein Kiel zu Gast.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gleich drei baden-württembergische Fußball-Bundesligisten treten zum Start ins neue Jahr am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause an. Der SC Freiburg hofft gegen den auswärts noch sieglosen Aufsteiger Holstein Kiel auf den dritten Heimerfolg in Serie, die TSG 1899 Hoffenheim im Duell mit dem VfL Wolfsburg auf wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Auch der 1. FC Heidenheim steht als Tabellen-16. unter Druck. Der Ostalb-Club trifft auf den 1. FC Union Berlin und dessen neuen Trainer Steffen Baumgart. Vizemeister VfB Stuttgart ist erst am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Einsatz. Die Schwaben gastieren zum Abschluss des 16. Spieltags beim FC Augsburg.