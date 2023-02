Aktuell Land

Freiburg empfängt Leverkusen ohne Kapitän Günter

Nach der Euphorie um den Achtelfinal-Gegner in der Europa League ist der Fokus des SC Freiburg nun wieder auf die Fußball-Bundesliga gerichtet. Im Heimspiel heute gegen Bayer Leverkusen peilt das Team von Trainer Christian Streich den vierten Pflichtspielsieg nacheinander an. Im März stehen die Duelle mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin an.