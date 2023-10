Aktuell Land

Fregatte »Baden-Württemberg« bricht Richtung Libanon auf

Inmitten der Krise im Nahen Osten wird die Fregatte »Baden-Württemberg« am Freitag zu ihrem ersten Einsatz vor der libanesischen Küste auslaufen. Das Schiff verlasse seinen Heimathafen Wilhelmshaven, um dort an einem Einsatz der Vereinten Nationen teilzunehmen, teilte die Marine am Dienstag mit.