Frau wird von Maschine eingeklemmt und schwer verletzt

Eine Frau ist von einer Maschine in einer Tierfutterfabrik eingeklemmt worden. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau ist bei der Arbeit in einer Firma für Tiernahrung in Bretten (Kreis Karlsruhe) von einer Maschine eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wohl wegen eines technischen Problems habe die 43-Jährige den Sicherheitsbereich verlassen und habe sich in den Maschinenbereich begeben, sagte eine Polizeisprecherin. Dann kam es zum schweren Unfall.

Die Frau wurde von einem sogenannten Schalenheber eingeklemmt. Das 750 Kilogramm schwere Gerät befüllt Aluschalen mittels Unterdruck. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand bei dem Vorfall am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen nicht.