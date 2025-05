Frau wird in Wohnung eingesperrt und misshandelt - Anklage

Einer der beiden Verdächtigen sitzt schon seit Monaten in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem sie eine 22-Jährige in einer Offenburger Wohnung festgehalten und missbraucht haben sollen, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Männer erhoben. Einem 43-Jährigen werde schwere Freiheitsberaubung und Vergewaltigung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Offenburg mit. Ein 40-Jähriger muss sich zusätzlich noch wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Anfang Februar sei die junge Frau gegen ihren Willen und für mehr als fünf Tage in der Wohnung des älteren Mannes gefangen gehalten worden. Dabei sei sie nahezu ununterbrochen in einem isolierten Zimmer gewesen. Während ihrer Gefangenschaft soll der 40-Jährige sie attackiert und ihr unter anderem eine Rippe gebrochen haben. Zudem soll er sich mehrmals an ihr vergangen haben - der 43-Jährige mindestens einmal.

Polizei findet die Frau zufällig

Entdeckt wurde die Frau während einer Wohnungsdurchsuchung der Polizei mit der Kripo und der Bundespolizei, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft damals hieß. Die Beamten hatten wegen des Handels und dem Besitz von Drogen ermittelt. Die 22-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Der damals noch 39-jährige Verdächtige kam am 9. Februar in Untersuchungshaft, der ältere Verdächtige kam zunächst wieder frei. Sollten die beiden verurteilt werden, droht den beiden Deutschen eine Freiheitsstrafe zwischen zwei und 15 Jahren. Im Falle des jüngeren Verdächtigen dürfte zudem geprüft werden, ob er in Sicherungsverwahrung muss, vermutet die Staatsanwaltschaft.