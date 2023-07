Aktuell Land

Frau weicht mit Auto einer Katze aus und prallt gegen Baum

Eine 25-Jährige ist in Reutlingen mit ihrem Auto einer Katze auf der Fahrbahn ausgewichen und beim Aufprall gegen einen Baum verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei überschlug sich das Fahrzeug der Autofahrerin am Samstag und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau verließ das Fahrzeug selbst und wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht, das sie nach ambulanter Handlung wieder verließ. Am ihrem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.