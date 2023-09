Aktuell Land

Frau verletzt vier Polizisten in Stuttgart

Eine 35-Jährige hat vier Polizisten in Stuttgart leicht verletzt. Die Frau war durch ihr aggressives Verhalten in einem Imbiss aufgefallen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort soll sie mehrere Gäste belästigt haben. Nachdem sie trotz Aufforderung des Inhabers den Laden nicht verlassen wollte, wurde die Polizei alarmiert.