Frau täuscht nach Liebesstreit eigene Entführung vor

Über Stunden hat die Polizei eine angeblich entführte Frau in Lahr (Ortenaukreis) gesucht. Wohl ein vorangegangener Beziehungsstreit habe für den großangelegten Einsatz gesorgt, teilte die Polizei mit. Am Ende wartete die 50-Jährige am Bahnhof.

Sie habe ihrem Lebensgefährten zuvor per Handy geschrieben, sie sei das Opfer einer Entführung - und habe ihre Behauptung mit weiteren Nachrichten untermauert. Der besorgte Mann habe schließlich am Mittwochabend die Polizei verständigt.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen seien in Gang gesetzt worden, so die Polizei weiter. Die Gesuchte sei nach mehrstündiger Suche und Ortung des Telefons am Bahnhof in Lahr gefunden worden. Die Frau müsse sich nun einem Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat stellen.