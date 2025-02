Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall im Kreis Freudenstadt ist am frühen Abend eine Autofahrerin ums Leben bekommen. Die 78-Jährige fuhr mit ihrem Wagen in Schopfloch in eine Einmündung, wo sie von einem Kleinlaster erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Laster habe Vorfahrt gehabt. Trotz Reanimationsversuche starb die Seniorin noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.