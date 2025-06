Frau stirbt nach Sturz von Balkon - Freund unter Verdacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem eine Frau durch den Sturz von einem Balkon gestorben ist, steht ihr Partner unter Verdacht, sie getötet zu haben. Der 27-Jährige soll sie während eines körperlichen Streits »mit Tötungsvorsatz« von dem Balkon gestoßen haben, teilte die Polizei mit. Am Freitagnachmittag erging Haftbefehl gegen den Verdächtigen und er kam in Untersuchungshaft.

Am Donnerstag stürzte die Frau in Lautenbach (Ortenaukreis) von dem Balkon im dritten Stock, woraufhin sie an ihren Verletzungen starb. Die weiteren Ermittlungen zum möglichen Tathergang dauern an.