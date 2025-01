Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß - ein Verletzter

Nach dem Zusammenstoß ist ein Mann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Eine 41-Jährige ist nach einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos im Rhein-Neckar-Kreis bei St. Leon-Rot gestorben. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 47-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort in das Auto der Frau geprallt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Gründe dafür waren zunächst nicht geklärt.

Das Auto der 41-Jährige wurde weggeschleudert worden und landete auf dem Dach, wie es hieß. Die Frau wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie starb noch in der Nacht am Unfallort. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zusammen mit einem Unfallsachverständigen ermitteln nun die Staatsanwaltschaft und der Verkehrsdienst.