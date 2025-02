Frau stirbt in Neuseeland bei Unfall - Medien: Freiburgerin

Eine Frau ist in Wellington, Neuseeland, bei einem Unfall gestorben. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Frau aus Freiburg soll in Neuseeland von einem Auto erfasst worden und später im Krankenhaus gestorben sein. Das berichteten die »Stuttgarter Zeitung« und die »Stuttgarter Nachrichten« und bezogen sich dabei auf den »New Zealand Herald«. Auf dpa-Anfrage bestätigte das Auswärtige Amt den Tod einer deutschen Staatsangehörigen, nannte aber keine weiteren Einzelheiten. Die Botschaft in Wellington stehe mit den Familienangehörigen und den lokalen Behörden in Kontakt.

Den Berichten zufolge soll die 66 Jahre alte Touristin am Montag eine Straße überquert haben, als es zu dem Unfall kam. Sie sei am Mittwoch im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.