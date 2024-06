Frau stirbt bei Unfall auf Bundesstraße 292

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) ist eine Frau tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall am Samstag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Trotz eines Ausweichversuchs war eine 31-Jährige mit dem Wagen einer anderen Frau zusammengestoßen, die vor ihr auf der Bundesstraße 292 verkehrsbedingt bremsen musste. Das Fahrzeug der Frau wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es mit einem weiteren Auto kollidierte.

Die Beifahrerin in dem Auto wurde schwer verletzt, sie starb noch an der Unfallstelle. Auch die Fahrer der beiden Wagen wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Bundesstraße 292 wurde zunächst in beide Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

