Frau steigt aus Auto aus und wird von Linienbus erfasst

Eine Fußgängerin ist in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die 46-Jährige war aus einem an einer Ampel stehenden Auto als Beifahrerin ausgestiegen und wollte hinter dem Auto die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie einen entgegenkommenden Linienbus übersehen.

Sie wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 51-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich ebenfalls in eine Klinik. Die etwa zehn Fahrgäste im Bus blieben bei dem Unfall am Morgen unverletzt.