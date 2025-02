Frau soll Fahrscheinkontrolleure geschlagen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau soll bei einer Fahrkartenkontrolle in Stuttgart völlig ausgerastet sein und die Kontrolleure mehrfach geschlagen haben. Zudem sei sie mit einem Kinderwagen gegen deren Beine gefahren. Zwei der drei Kontrolleure im Alter von 32 bis 43 Jahren seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau sei mit ihren beiden Kindern in einer Stadtbahn der Linie U12 gewesen, als sie kontrolliert werden sollte. Sie stieg an der Haltestelle Bopser aus und wurde von den Kontrolleuren am Bahnsteig abgepasst. Sie habe keinen Fahrschein vorweisen können. Dann sei es zu dem Angriff gekommen. Ob zu dem Zeitpunkt eines der Kinder im Kinderwagen war, blieb unklar.

Nach dem Vorfall am Mittwoch wurde die Frau vorläufig festgenommen. Sie wurde mit ihren Kindern aufs Revier gebracht und anschließend freigelassen.