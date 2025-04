Frau soll andere mit Messer schwer verletzt haben

Die Polizei hat nach einem mutmaßlichen Messerangriff eine Frau in Emmendingen festgenommen. (Symbolbild)

Eine junge Frau soll in Emmendingen eine andere mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Polizei fahndete im Anschluss nach der mutmaßlichen Täterin und nahm sie im Emmendinger Stadtgebiet vorläufig fest, wie ein Sprecher sagte. Die mutmaßliche Tatwaffe hatte sie bei sich.

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Frauen sollen am Montagabend an der Emmendinger Bahnhofstraße in Streit geraten und handgreiflich geworden sein. Im weiteren Verlauf soll die Ältere ein Messer gegen die Jüngere eingesetzt haben und davongelaufen sein. Wie genau sie das Messer eingesetzt haben soll, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Passanten riefen die Polizei. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Die Polizei geht aus, dass die beiden Frauen sich vor dem Streit kannten. Hintergründe seien aber Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.