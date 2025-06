Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Staubsaugerrohr hat eine wütende Frau zwei Supermarkt-Mitarbeiter in Mössingen (Kreis Tübingen) geschlagen. Die Männer im Alter von 24 und 56 Jahren erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll die 57-Jährige am Montag mit dem Rohr eine Kasse beschädigt haben. Auf die Frau komme nun eine Strafanzeige zu, so die Polizei.