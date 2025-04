Frau durch Brand in ihrer Wohnung schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in ihrer Wohnung in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat eine 78-Jährige schwere Verletzungen erlitten. Sechs weitere Menschen zogen sich leichte Verletzungen durch das Einatmen des giftigen Rauchs zu. Feuerwehrleute löschten laut Polizei schließlich die Flammen. Die Frau sei von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht worden. Warum das Feuer in der Nacht zu Sonntag in der Erdgeschosswohnung ausbrach, war zunächst unklar. Ebenfalls konnten die Beamten zunächst den Schaden nicht beziffern.