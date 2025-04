Frau brüllt im Europapark rechtsradikale Parolen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein betrunkene Frau hat im Europapark in Rust (Ortenaukreis) rechtsradikale Parolen gebrüllt. Die 32-jährige Französin sei zuerst an der Achterbahn Voltron Nevera mit anderen Parkbesuchern in Streit geraten. Dann habe sie die Parolen auf Deutsch lautstark von sich gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe des Streits waren zunächst unklar.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes brachten die Frau weg und informierten die Polizei. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Dennoch sei die Frau nach dem Test am Mittwoch orientiert und geistesgegenwärtig gewesen. Sie muss sich nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.