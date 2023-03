Aktuell Land

Frau bei Unfall auf Baustelle getötet

Eine 23 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in Lörrach ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde sie von einer wegrutschenden Mauer getroffen und erlitt tödliche Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte und wie er genau ablief, sei bislang unklar, sagte ein Sprecher. Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen auf der Baustelle eines Gebäudekomplexes. Dort hätten An- und Umbaumaßnahmen an Häusern stattgefunden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst samt Hubschrauber, Feuerwehr und Polizei. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.