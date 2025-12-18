Frau bei Brand lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 48 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Niedernhall (Hohenlohekreis) lebensgefährlich verletzt worden. In ihrer Dachgeschosswohnung war in der Nacht im Bereich des Herds ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte der Feuerwehr brachen die Wohnungstür auf, löschten den Küchenbrand und fanden die Frau, die schwere Rauchgasverletzungen erlitten hatte. Sie kam in ein Krankenhaus.

Ein 24-jähriger Bewohner der Nachbarwohnung wurde ebenfalls durch Rauch verletzt und wurde auch in eine Klinik gebracht. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen und nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Schaden in der Dachgeschosswohnung liegt den ersten Schätzungen zufolge bei rund 80.000 Euro.