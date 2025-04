Frau bei Arbeitsunfall an Traktor lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau hat sich in Wolfegg (Kreis Ravensburg) mit ihrer Kleidung an einem landwirtschaftlichen Gerät verfangen und lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 55-Jährige wollte das Gerät zum Verarbeiten von Getreide mittels einer sogenannten Zapfwelle – einer Art angetriebenem Verbindungsstück – an einen Traktor anbringen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dabei verfing sich die Kleidung an der laufenden Zapfwelle. So wurde die Frau gegen das Gerät geschleudert. Sie zog sich Verletzungen am gesamten Körper zu. Mitarbeiter kamen der Frau, die sich bislang allein am Traktor befunden hatte, zu Hilfe. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Auch ein Hubschrauber war am Morgen im Einsatz.