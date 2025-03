Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau ist am ZOB in Tuttlingen von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall auch eingeklemmt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor hatte »schwäbische.de« berichtet. Die Frau wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr schwebe sie aber nicht. Wie es zu dem Unfall am Montagabend kam, ist noch unklar.