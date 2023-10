Aktuell Land

Fraktionschefs: Entwicklungshilfe für Palästina überprüfen

Nach dem brutalen Angriff militanter Palästinenser auf Israel fordern auch Baden-Württembergs Politiker Konsequenzen. »Die Entwicklungshilfe für Palästina gehört auf den Prüfstand gestellt«, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz am Sonntag in Stuttgart. Der Terror müsse sofort gestoppt werden. »Wir stehen fest an Israels Seite und verurteilen die Angriffe der Hamas entschieden - in Deutschland und in Baden-Württemberg. Auf diese außenpolitische Zäsur müssen Konsequenzen folgen«, sagte Schwarz.