Frühlingswetter im Südwesten in Sicht

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich freuen: Ob ein Kaffee auf der Terrasse, ein Eis in der Innenstadt oder ein Spaziergang im Park - all das sollte im Laufe der kommenden Woche bei reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen möglich sein. Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen kontinuierlich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Dazu werde viel Sonnenscheinen erwartet.

DWD erwartet bis zu 20 Grad

Am Montag sind demnach Höchstwerte von 11 Grad im südlichen Rheintal zu erwarten. Am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen dann bereits bei bis zu 17 Grad - und am Freitag seien Spitzenwerte von bis zu 20 Grad im Rheintal und in Stuttgart vorhergesagt, so der Experte.

Vereinzelt könne es am Montag noch etwas regnen. Ab Dienstag haben sich dann die letzten Regenwolken verzogen und es scheint laut der DWD-Prognose viel Sonne in Baden-Württemberg. Unbeständiger werde das Wetter am kommende Wochenende. Von Westen ziehe Regen über das Land, so der Meteorologe. Auch die Temperaturen sollen dann wieder zurückgehen.