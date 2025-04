Frühlingsfest geht los - Mehr Besucher erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es geht wieder rund auf dem Wasen: Zwischen Riesenrad, Festzelten und der traditionellen Cannstatter Kanne hoffen die Veranstalter des Stuttgarter Frühlingsfests in den kommenden Wochen auf Hunderttausende Besucher. Zum Auftakt der 85. Auflage am Neckarufer sticht »Wasen-Bürgermeister« Thomas Fuhrmann am Samstag (11.30 Uhr) das erste Fass in einem der Festzelte an.

Die Veranstalter hoffen, dass mehr Menschen bis zum 11. Mai über das Gelände schlendern werden als im vergangenen Jahr. Zuletzt waren nach offiziellen Angaben rund 1,4 Millionen Besucher gezählt worden - allerdings bei durchwachsenem Wetter.

Außerdem hatte das Fest 2024 für Schlagzeilen durch die Magen-Darm-Erkrankung zahlreicher Besucher gesorgt. Nach dem ersten Festwochenende hatten sich bei der Stadt Stuttgart mehr als 800 Menschen gemeldet, die nach dem Besuch eines Festzeltes unter Übelkeit, Durchfall und Erbrechen litten. Bei mehreren Erkrankten war das Norovirus nachgewiesen worden.