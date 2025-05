Folgenreicher Streit in einem Hotel - Polizist verletzt

Ein Mann soll in einem Hotel in der Mannheimer Innenstadt einen Polizisten angegriffen und leicht verletzt haben. (Symbolbild)

Das mutmaßlich aggressive Verhalten eines 31-Jährigen in einem Mannheimer Hotel hat für ihn Folgen. Nach Angaben der Polizei hatte er sich am frühen Morgen mit seiner 27 Jahre alten Partnerin gestritten und einen Hotelmitarbeiter bedroht. Eine Polizeistreife stellte fest, dass der 31-Jährige von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, wie es hieß. Als die Polizisten ihm dies erläuterten, soll der Mann einem Beamten gegen die Brust geschlagen haben. Der Polizist stürzte rückwärts und verletzte sich leicht.

Der Angreifer flüchtete den Angaben zufolge in den Flur und versteckte sich in einem anderen Stockwerk. Er wurde kurz darauf in einer Ecke gefunden. Die Polizei nahm den Mann auf die Wache mit. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Der 31-Jährige hat nun wegen des Angriffs auf den Beamten ein weiteres Ermittlungsverfahren am Hals. Warum er von der Staatsanwaltschaft schon zuvor gesucht wurde, war nicht bekannt.