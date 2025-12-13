Fokus auf Wirtschaft - Grüne wollen Wahlprogramm beraten

Die Grünen befassen sich am Wochenende mit ihrem Wahlprogramm für die Landtagswahl. (Archivbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit welchen Themen die Grünen in die Landtagswahl ziehen sollen, debattiert die Partei am Samstag (ab 9.00 Uhr) auf einem Parteitag in Ludwigsburg. Am Samstag und Sonntag wollen die Delegierten das Programm für die Wahl am 8. März 2026 beraten und beschließen.

Am Samstag ist zudem eine große Rede des Spitzenkandidaten Cem Özdemir geplant. Der ehemalige Bundesminister will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der bei der Wahl nach drei Amtsperioden nicht mehr antritt. Özdemir Konkurrent bei der Wahl ist der CDU-Landeschef Manuel Hagel.

Im Entwurf des Programms setzen die Grünen stark auf Wirtschaftsthemen. Klassische grüne Themen wie Klima- und Naturschutz oder Verkehr werden erst deutlich weiter hinten und auch weniger ausführlich behandelt. Viel Zeit dürfte auf die innerparteiliche Debatte über das Programm verwendet werden. Zu den fünf Kapiteln gibt es Hunderte Änderungsanträge.

Akkreditierung

Tagesordnung