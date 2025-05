Flugverkehr am Baden-Airpark läuft wieder nach Plan

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Verzögerungen am Vortag starten und landen Flugzeuge am Baden-Airpark am Mittwoch wieder planmäßig. »Der Betrieb läuft normal«, sagte Verkehrs-Bereichsleiter Eric Blechschmidt auf Anfrage in Rheinmünster.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hatte es am Dienstag teilweise starke Einschränkungen gegeben. Grund war ein Gasaustritt knapp zwei Kilometer entfernt vom Flughafengelände. Das Leck wurde nach früheren Angaben dann am Nachmittag geschlossen.

Blechschmidt bestätigte, dass es wegen des Vorfalls bis in die Nacht Verspätungen gab. Der Baden-Airpark hatte bereits mitgeteilt, dass der Flugplan an diesem Tag nicht mehr eingehalten werden könne.

24 Flüge waren betroffen

Größere Maschinen und damit alle Passagierlinien und Charterflüge hatten wegen des Lecks nicht starten und landen dürfen. Lediglich kleineren Maschinen war das erlaubt gewesen. Die Sperrung des Luftraums hatte insgesamt 24 Flüge und rund 4.000 Passagiere betroffen. Jeweils zwölf Ankünfte und Abflüge konnten nach früheren Angaben nicht stattfinden. Mitunter waren Flugzeuge nach Frankfurt/Hahn ausgewichen.