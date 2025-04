Flughafen Stuttgart rechnet mit deutlich mehr Reisenden

Es gibt mehr Betrieb an Ostern am Flughafen Stuttgart. (Archivfoto)

Der Stuttgarter Flughafen erwartet deutlich mehr Betrieb rund um Ostern. Es werde sicherlich lebhafter zugehen in den Terminals, sagte eine Sprecherin. Schon am kommenden Mittwoch, 16. April sind nach vorläufigen Planungen mit 220 Flugbewegungen die meisten Starts und Landungen angesetzt. An Gründonnerstag, Karfreitag und dem folgenden Samstag seien gleichfalls viele Flüge angesetzt.

Der Regionalflughafen rechnet in den zwei Wochen rund um Ostern (12. bis 27. April) mit bis zu 500.000 an- und abfliegenden Fluggästen.

Die beliebtesten Ziele sind Istanbul, Palma de Mallorca und Antalya, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Nach Ländern ist die Reihenfolge Türkei, dann kommt Spanien und an dritter Stelle Griechenland. Normalerweise gibt es im Schnitt in Stuttgart rund 200 Starts und Landungen pro Tag.

An Pfingsten sei deutlich mehr los. Der Betrieb rund um Ostern sei gut zu bewältigen. »Wie üblich ist gleich am Morgen zum Betriebsstart um 6.00 Uhr immer viel los.« Für Passagiere gelte wie immer die Empfehlung, zwei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein, dann sollte für Check-in und Sicherheitskontrolle genügend Zeit sein.