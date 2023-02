Aktuell Land

Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen hat sich normalisiert

Nach den Warnstreiks am Freitag hat sich der Betrieb am Stuttgarter Flughafen wieder normalisiert. Am Samstagmorgen waren auf dem Flugplan keine Ausfälle verzeichnet. »Wieder regulärer Betrieb«, meldete der Airport zudem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.