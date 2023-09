Aktuell Land

Flüchtlingsrat kritisiert Chaos bei Ausländerbehörde

Sie kommen am frühen Morgen mit Campingstühlen, Decken und Verpflegung - und warten viele Stunden, bis die Ausländerbehörde ihre Pforte öffnet: Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg kritisiert die zuletzt drastisch gestiegenen Wartezeiten bei der Stuttgarter Ausländerbehörde. Für Flüchtlingsrat-Geschäftsleiterin Meike Olszak ist die Landeshauptstadt zwar ein Extrembeispiel, aber kein Einzelfall im Land. »Betroffene werden auch in vielen anderen Ausländerbehörden benachteiligt«, sagte sie am Donnerstag.