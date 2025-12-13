Flüchtiger Fahrer durch Kennzeichen und Ölspur aufgespürt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Schwaben ist ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen, in einen Acker gefahren und danach mit dem Wagen geflüchtet. Polizeibeamte kamen ihm allerdings auf die Schliche, weil das Auto auf dem Acker das Kennzeichen verlor und eine Ölspur zum geparkten Wagen in Neu-Ulm führte, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe bei dem 49-Jährigen einen Wert von mehr als einem Promille ergeben. Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Mann zweifelsfrei der Fahrer gewesen sei, hieß es von der Polizei.

Den Angaben nach verlor der Mann in der Nacht die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen fuhr über die Grünanlage des Kreisverkehrs und in den gegenüberliegenden Acker. Rund 50 Meter im Acker kam der Wagen zum Stehen. Der Fahrer habe sich und das Auto befreit und sei weitergefahren. Im Stadtteil Holzschwang machten Polizeibeamte den 49-Jährigen ausfindig, wie es hieß.

Auf den Atemalkoholtest folgte eine Blutentnahme. Den Angaben zufolge musste der 49-Jährige seinen Führerschein abgeben. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Außerdem wurden einige Verkehrszeichen und Flur beschädigt. Die Polizei schätzte diesen Schaden auf etwa 6.000 Euro. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis kommt auf den Mann ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht zu.