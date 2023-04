Aktuell Land

Firmenchefin ermordet? Lebenslange Haft für Paar gefordert

Nach dem gewaltsamen Tod einer Firmenchefin hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Tübingen lebenslange Haft für ein angeklagtes Paar wegen gemeinsamen Mordes gefordert. Die Verteidigung dagegen forderte am Montag Freispruch für die Frau, die in der Firma des Opfers arbeitete, und eine Verurteilung wegen Totschlages für ihren Lebensgefährten. Dieser soll die Firmenchefin im vergangenen Juli in ihrem Haus in Dobel (Kreis Calw) getötet haben. Das hatte der 30-Jährige im Laufe des Mordprozesses gestanden. Laut Verteidigung seien jedoch keine Beweise für einen geplanten Mord vorhanden. Der Mann habe ein Gespräch suchen wollen und sei dann ausgeflippt.