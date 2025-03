Bitte aktivieren Sie Javascript

Einem 32-Jährigen ist in einer Diskothek in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) die Fingerkuppe abgebissen worden. Tatverdächtig ist ein 31-Jähriger, wie die Polizei mitteilte. Zuvor sei es zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen. Sanitäter brachten den Mann demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Worum es in der Auseinandersetzung in der Diskothek ging, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.