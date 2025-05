Finale im Freien: Berliner Senat erlaubt TV-Übertragung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fans von Arminia Bielefeld und vom VfB Stuttgart, die keine Karte für das DFB-Pokalendspiel bekommen haben, können das Finale in Berlin immerhin in Biergärten verfolgen. Wie der Senat der Hauptstadt mitteilte, ist es Gaststätten mit Außengastronomie erlaubt, die Partie »über Bildschirme auch im Außenbereich zu zeigen«.

Erfüllt sein müssen lediglich bestimmte Regeln zum Lärmschutz für Anwohner. Unterbunden werden muss der Gebrauch von »Fanfaren, Trommeln, Trillerpfeifen und ähnlichen lärmerzeugenden Instrumenten und Geräten sowie von Pyrotechnik«. Die Übertragung darf dann bis 15 Minuten nach Ende der Siegerehrung laufen, auch bei möglicher Verlängerung oder Elfmeterschießen.

Olympiastadion ausverkauft

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht am Samstag (20.00 Uhr/ZDF/Sky) als großer Favorit in die Partie im Olympiastadion gegen Zweitliga-Aufsteiger Bielefeld. Die Partie ist mit 74 036 Zuschauern ausverkauft. Beide Vereine hätten deutlich mehr Karten an ihre Fans verkaufen können. Wie jedes Jahr werden zum Finale viele Anhänger der Clubs in Berlin erwartet, die kein Ticket ergattern konnten.